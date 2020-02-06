Полиция нагрянула с обысками в космическое агентство Украины

Киев, 6 февраля. Правоохранительные органы Украины нагрянули с обысками в Государственное космическое агентство страны в рамках расследования дела о растрате имущества. Об этом сообщило само агентство в Facebook.

«На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод «Арсенал» проходят обыски. Основание: расследование по растрате имущества государственным предприятием завод «Арсенал», начатое в 2019 году», — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что предоставляет силовикам всю запрашиваемую информацию и всячески сотрудничает со следствием.

Отметим, что коррупция является одной из самых масштабных и серьезных проблем современной Украины, которая сильно беспокоит западные страны. Так, например, Евросоюз обязал Киев создать Национальное антикоррупционное бюро в качестве условия для выдачи кредитов. А Госдепартамент США озаботился поиском советника по борьбе с коррупцией на Украине.

Советнику предстоит взаимодействовать с адвокатами, судьями, прокурорами, представителями гражданского общества и депутатами, а также консультировать правительство Украины по вопросам разработки и принятия реформ в области правоохранительной деятельности и уголовного правосудия.