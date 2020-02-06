Путин оценил идею вернуть систему распределения в вузах

Москва, 6 февраля. Президент России Владимир Путин, комментируя идею вернуть систему распределения в вузах на территории РФ, заявил, что «обязаловкой» ничего не решить.

Глава государства отметил, что призывы вернуть систему распределения в вузах звучат повсеместно, но, по словам Путина, «обязаловкой ничего не решить».

Российский президент, объясняя свою позицию, сообщил, что сейчас жизнь кардинально изменилась. В настоящее время необходимо создавать условия для самореализации молодежи считает Путин.

«Нужны условия для самореализации молодежи — современные привлекательные стандарты жизни и учебы, возможности для достижения успеха. Этими задачами нам и нужно вместе заняться», — сказал российский лидер, выступая на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Ранее российский лидер заявил о необходимости последовательно убирать «вузы-пустышки». По его словам, таких учебных заведений в стране еще достаточно.Глава государства, говоря о ликвидации «вузов-пустышек», подчеркнул, что необходимо делать это очень ответственно и качественно.