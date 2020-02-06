Митрахович объяснил, почему польским компаниям выгодно закупать уголь у России

Власти Польши заявили о своем намерении запретить государственным компаниям страны закупать уголь в России. Польское правительство не в силах перевести страну на газ или другие источники энергии из-за отсутствия денег, уверен эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, российский уголь больше всего выгоден польским компаниям.

Вице-премьер Польши Яцек Сасин сообщил, что страна не только откажется от угля из России, но также из США, Мозамбика и Колумбии.

Известно, что с 31 января в стране продолжаются забастовки польских горняков. Отмечается, что протестующие перекрыли железнодорожные пути у принадлежащей энергетической компании «Таурон» электростанции «Лазиска» с требованием прекратить закупки российского угля.

Участники акции полагают, что компании слишком большое внимание уделяют поставкам топлива из России, из-за чего страдает угольная промышленность Польши, снижаются объемы добычи и не растут их зарплаты.

Станислав Митрахович рассказывает, что Польша до сих пор очень зависит от угля, который необходим ей для производства электричества и работы тепловых станций.

«Если ехать по Польше на поезде, то можно видеть, как уголь можно купить около железнодорожных станций. Его используют для отопления каких-либо хозяйственных построек, — сообщил Митрахович в комментарии Федеральному агентству новостей. — Поэтому для Польши уголь — это норма, хотя в Западной Европе идет такой процесс, что от угля нужно уходить. Европейская комиссия активно требует от Польши, чтобы она отказалась от использования угля, потому что он считается неэкологичным видом топлива».

Стоит отметить, что у Польши нет денег, чтобы перейти на использование газа или альтернативных источников энергии, объясняет эксперт.

«Польша — это не то же самое, что какая-нибудь Дания, а достаточно большая страна по меркам Европы. Население богаче, чем на Украине, но все равно не сравнить с Германией или Северной Европой. Они использую уголь, так как для них это экономически рационально до тех пор, пока у них не накопится достаточно денег, чтобы сделать масштабный рывок к новым технологиям или к газу», — сказал он.

В связи с этим польским правительством были проведены либеральные реформы, позволившие закупать уголь где угодно, отмечает Митрахович.

«Польша просто стала страной, где уголь стало не очень рентабельно добывать. Эти реформы приводят к тому, что многие шахты стали закрываться. Дальше Польша начала импорт угля из других регионов, а особенно из России. Был период, когда Польша из России получала только высококачественный уголь антрацит, но в последнее время она импортировала себе даже уголь газовой группы», — пояснил эксперт.

Работников угольной отрасли Польши стали массово увольнять из-за либерального подхода властей к закупкам угля в других странах, в том числе из России, замечает собеседник ФАН.

«Они [работники] пошли по пути забастовок и протестов, надавив на польское правительство, чтобы оно уменьшило закупки угля и вернулось к эксплуатации польских шахт. При этом, конечно, уголь из России выгоднее, так как его дешевле добывать», — резюмировал Митрахович.

Ранее замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев сообщил, что позиции России на нефтяном рынке достаточно прочные и перспективные, она может рассчитывать на долгосрочный спрос в Азии и Африке.