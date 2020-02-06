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Украинские гимнастки приедут на гран-при в Москве вопреки запрету Минспорта

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Украинские гимнастки приедут на гран-при в Москве вопреки запрету Минспорта

Киев, 6 февраля. Украинские гимнастки примут участие в соревнованиях в Москве, несмотря на запрет министра спорта страны на выступления в России. Соответствующий пост опубликовала национальная команда в своем профиле в Instagram.                          

Гран-при по художественной гимнастике пройдет в Москве 7–9 февраля 2020 года.

«Тренерским штабом сборной Украины было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-при по художественной гимнастике», — подчеркивается в посте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У нас свежие новости????! ⠀ Тренерским штабом Сборной Украины???????? было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-При по художественной гимнастике, Москва, 7-9 февраля 2020 года. ⠀ Пожелаем нашим девочкам удачи ! ???? ⠀ ⠀ 〰️〰️〰️ #GrandPrixMoscow #ukrainiangymnastics #rhythmic #gymnastics #grandprix #beauty #elegance #rhythmicgymnastics #ukraine #teamukraine #rg #[u #художественнаягимнастика #teamukrainerg #teamukrainergfamily @irina.deriugina @ireesha_b @marinak_20 @_yevameleshchuk_  @khrystya_pohranychna ⠀ Photo credit: @mariyamuz

A post shared by Ukrainian Rhythmic Gymnastics (@team_ukraine_rg) on


Подписчики с теплом восприняли эту новость, хоть и неожиданную, и пожелали гимнасткам удачи на соревнованиях.

«Неожиданно довольно-таки. К нам в Москву и Украина едет. Ну, ждем с нетерпением! Встретим тепло и дружелюбно!» — написал kirya_merzav4ik.

«Я так рада, что увижу украинскую сборную в живую. Приехать в Киев нет возможности, а тут такая радость — посмотреть в живую. Жду с нетерпением», — поддержала rgcoach_irina.                           

«Ура! Будем ждать», — радостно отреагировала на новость evitastar_leotard.

«Везения и успехов!» — пожелали подписчики украинским гимнасткам.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов ранее подписал указ о запрете участия украинских спортсменов во всех соревнованиях, которые проходят на территории России.                                                                               

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