Украинские гимнастки приедут на гран-при в Москве вопреки запрету Минспорта

Киев, 6 февраля. Украинские гимнастки примут участие в соревнованиях в Москве, несмотря на запрет министра спорта страны на выступления в России. Соответствующий пост опубликовала национальная команда в своем профиле в Instagram.

Гран-при по художественной гимнастике пройдет в Москве 7–9 февраля 2020 года.

«Тренерским штабом сборной Украины было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-при по художественной гимнастике», — подчеркивается в посте.



Подписчики с теплом восприняли эту новость, хоть и неожиданную, и пожелали гимнасткам удачи на соревнованиях.

«Неожиданно довольно-таки. К нам в Москву и Украина едет. Ну, ждем с нетерпением! Встретим тепло и дружелюбно!» — написал kirya_merzav4ik.

«Я так рада, что увижу украинскую сборную в живую. Приехать в Киев нет возможности, а тут такая радость — посмотреть в живую. Жду с нетерпением», — поддержала rgcoach_irina.

«Ура! Будем ждать», — радостно отреагировала на новость evitastar_leotard.

«Везения и успехов!» — пожелали подписчики украинским гимнасткам.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов ранее подписал указ о запрете участия украинских спортсменов во всех соревнованиях, которые проходят на территории России.