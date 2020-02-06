Малинкович призвал Россию готовиться к новому пятилетнему сроку Трампа

Санкт-Петербург, 6 февраля. России нужно готовиться к тому, что действующий лидер США Дональд Трамп скорее всего выиграет выборы и снова на пять лет встанет во главе Штатов, считает лидер петербургского отделения «Коммунистов России» Сергей Малинкович.

«У Трампа, к сожалению, высокие шансы переизбраться.Это сильный враг, это талантливый человек, очень способный, и у него много денег. Что немаловажно для Америки — его сильно поддерживает семья. У него красивая жена, которая сильно на него влияет», — пояснил политик в комментарии Федеральному агентству новостей.

Говоря о других кандидатах на выборах президента США, Малинкович не увидел тех, кто мог бы составить действительно составить ему серьезную конкуренцию.

«Берни Сандерс — старый человек. К сожалению, он может даже не дожить до президентских выборов, такую гонку он не выдержит. У демократов больше выставить некого. Клинтон — это баба-яга практически», — заметил он.

Поэтому, по мнению Малинковича, победит, скорее всего, именно Трамп.