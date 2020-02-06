Работу над поправками в Конституцию обсудили в Медиагруппе «Патриот». ФАН-ТВ

Работу над поправками в Конституцию России обсудили сегодня в Медиагруппе «Патриот», где провели тематический круглый стол. Евгений Раскин, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении правок в Конституцию России рассказал, в каком режиме и на каком этапе сейчас идет работа.

«Сейчас работа выстраивается уже в подгруппах, то есть сейчас работа разделена уже на пять подгрупп, я как раз представляю группу, которая обсуждает социальные вопросы, науку, культуру. В нашей подгруппе было рассмотрено около 60 различных поправок только вот в минувший вторник», — пояснил Евгений Раскин.

Участники рабочей группы подготовили уже около двухсот предложений по поправкам, еще около ста поступили от общественных организаций из различных регионов страны. Они касаются разных сфер: социальной, науки и культуры, организации работы Госсовета и формирования правительства России. Сейчас формируется финальный список, который Государственная дума рассмотрит во втором чтении. Это произойдет через неделю, 14 февраля.

Напомним, внести поправки в основной закон страны Владимир Путин предложил во время Послания Федеральному собранию. Госдума в первом чтении одобрила законопроект.