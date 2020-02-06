Милонов обвинил Samsung в грабеже россиян

У сотен тысяч людей, которые приобрели технику фирмы Samsung, начались проблемы с ее использованием — корейский гигант блокирует ее, мотивируя это тем, что она не была приобретена у его официальных дилеров. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал депутат Государственной думы Виталий Милонов. По мнению парламентария, проблемы, с которыми столкнулись российские пользователи продукции Samsung, это побочный эффект нашего повального увлечения «глобальным миром и глобальными технологиями».

«Люди их не воруют, это официальная покупка, и они получают чеки в магазинах. Покупатели совершенно не в курсе того, по каким схемам эти телефоны и телевизоры были транспортированы в Россию. Но еще больше недовольства вызывает ситуация, когда человек, предположим, сам купил телевизор где-то в Финляндии, привез его к себе на дачу — и тот у него внезапно перестал работать. Таких примеров по стране сотни тысяч», — рассказал собеседник ФАН.

Милонов предупредил: если Samsung не одумается и не разблокирует устройства, Россия может запретить реализацию той части продукции корейской компании на своей территории, которую можно дистанционно заблокировать.

«Просто беспрецедентная выходка, — заявил депутат. — Это в чистом виде нарушает все международные нормы и обязательства, которые брала на себя компания Samsung. И если она сейчас не предпримет экстренных мер по разблокировке девайсов, все, что ей позволено будет продавать на российском рынке — это пылесосы и другие примитивные в техническом отношении вещи».

По словам парламентария, Samsung объясняет свою новую политику «оптимизацией логистических потоков», заявляя, что люди могут пользоваться только той техникой, что была куплена в их официальном магазине.

«Это демонстрирует, как наша любовь к глобализации может обернуться нам боком: сегодня они решили проблемы своего бизнеса таким образом наладить, а завтра какая-нибудь другая компания под давлением, скажем, Соединенных Штатов, решит заблокировать вашу технику просто так — и вся она превратится в электронные «кирпичи», — сказал Милонов.

Собеседник ФАН уверен: действия Samsung противоречат российскому законодательству, в котором четко прописано, что гражданин имеет полное право пользоваться легально приобретенным им товаром.