В ДНР назвали земельную реформу преступлением Киева перед украинским народом

Продавливая закон о продаже украинской земли, президент страны Владимир Зеленский разрушает основы государственности Украины; сам же документ принимается в интересах иностранного капитала. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народного Республики Роман Лепа.

Скандальный закон

Верховная рада Украины приступила к рассмотрению скандального закона о рынке земли, несмотря на то, что оппозиция блокирует трибуну и президиум парламента. Сами же слушания проходят на фоне массовых протестов по всей стране.

Верховная рада на заседании в четверг, 6 февраля, будет рассматривать в окончательном чтении закон, отменяющий с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению к документу было подано свыше четырех тысяч поправок. Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует на Украине уже 18 лет.

Возле трибуны между парламентскими фракциями оппозиционной «Батькивщина» и пропрезидентской «Слуга народа» произошла потасовка. Оппозиция заблокировала трибуну Верховной рады. В то же время депутаты, выступая со своих мест, продолжали работу.

Под давлением МВФ

Как отметил Роман Лепа, продавливая закон о продаже земли, Зеленский разрушает основы государственности Украины. Принятие закона противоречит украинской конституции, согласно которой земля на Украине является достоянием всего народа, а не отдельных частных собственников.

«Ни для кого не секрет, что этот закон принимается под давлением МВФ (Международного валютного фонда. — Прим. ФАН) в интересах западного капитала. Видимо, поэтому Зеленский лично явился на заседание украинского парламента, чтобы продавить скандальный законопроект. Ко второму чтению была введена поправка получать право на землю банкам и кредитным учреждениям в виде кредитных обязательств. Это может быть даже банк со 100% иностранным капиталом. Таким образом схема для передачи земли в собственность иностранным компаниям уже готова», — считает Роман Лепа.

По мнению депутата Нарсовета ДНР, цена, по которой планируется продажа украинской земли, — 1,5 тысячи долларов за гектар. Она достаточно низкая, чтобы окупить ее стоимость за два-три года. Это позволяет за семь-восемь лет «варварской эксплуатации» получить сверхприбыли и перепродать эти земли по бросовой цене, заметил Роман Лепа.

«На текущий момент в государственной собственности на Украине находится около 8 миллионов гектаров земли. В результате ее продажи бюджет страны получит около 8 млрд долларов в течении нескольких лет. Это не решит ни одной проблемы украинского государства, однако ценнейший украинский чернозем будет безвозвратно утрачен. Если закон будет принят, то это будет очередное преступление киевского режима перед украинским народом», — заключил Роман Лепа.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о массовых протестах против отмены запрета в столице и регионах Украины. В частности, противники земельной реформы перекрыли дороги в Одесской области и Виннице, а в Киеве между митингующими и правоохранителями прошли столкновения.