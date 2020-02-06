Forbes назвал богатейших россиян

Москва, 6 февраля. Владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин возглавил российскую часть богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 25,1 млрд долларов — это больше, чем состояние главы «Лукойла» Вагита Алекперова (25 млрд долларов) и совладельца «Новатэк» Леонида Михельсона (24,9 млрд долларов), которые заняли второе и третье места соответственно.

Издание полагает, что Потанин смог вырваться вперед благодаря росту стоимости акций «Норильского никеля».

«С начала 2019 года ценные бумаги металлургического гиганта прибавили около 60%. Если год назад они торговались на Мосбирже на уровне 13500 рублей за штуку, то сегодня выросли до 21426 рублей за акцию», — пишет Forbes.

Впрочем, до американских бизнесменов российским олигархам все еще далеко. Богатейшим человеком на планете сегодня является глава Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 115,5 млрд долларов. Следом идет президент Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно, на счетах которого 112,9 млрд долларов, и основатель Microsoft Билл Гейтс (110,4 млрд долларов).

Между этими китами большого бизнеса идет постоянное соперничество. Так, например, 18 января Арно вырвался на первое место в списке богатейших людей мира благодаря снижению стоимости акций Amazon всего на 0,7%. Однако уже 22 января Безос смог отыграться за свою неудачу и вновь возглавил рейтинг. Отметим при этом, что состояние Безоса, тем не менее, снижается. В 2018 году на его счетах хранилось 135,6 млрд долларов, а сегодня — 115,5 млрд долларов.