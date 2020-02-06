Бредихин рассказал, как Google за деньги сливает данные пользователей

Москва, 6 февраля. Американская компания Google признала, что использует личные данные пользователей, и хочет, чтобы ей платили за это деньги. Чтобы россияне не столкнулись с подобным произволом и их данные не сливали третьим лицам, нужно локализовать базы данных на территории РФ, а иностранные IT-корпорации заставить выполнять требования российского законодательства, заявил эксперт Антон Бредихин.

Речь идет о сервисе Google Takeout. Пользователям за 7,99 долларов в месяц предлагают анализировать загруженные ими их личные фото, а потом составлять топ-10 лучших снимков. При этом всех, готовых платить за это деньги, конечно, не предупреждают о том, что их данные могут куда-то утекать, как это произошло в ноябре минувшего года. Факт слива в Google признали только лишь в феврале, объяснив, что это было якобы вызвано ошибкой в системе.

Для пользователей это запоздалое заявление, конечно, является очень слабым утешением, ведь они даже не представляют, какие именно фото попали в руки третьим лицам. А что же Google? Просто продолжает платить за использование этого сервиса дальше и, конечно, предпочитает ничего не говорить о «сбое», случившемся осенью прошлого года, пишет «ПолитРоссия».