В аэропорту Тюмени введен масочный режим

Тюмень, 6 февраля. Международный аэропорт «Рощино» имени Д. И. Менделеева ввел на своей территории масочный режим. Все сотрудники аэропорта носят медицинские маски, которые помогают защитить их от коронавируса.

Сотрудницы стойки регистрации рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей об особенностях масочного режима.

«Нас всех обязали носить маски. Надеваем их сразу, как только приходим на работу», — обратила внимание Ирина.

В самой Тюмени носят защитные средства далеко не все, добавила девушка.

«В городе маски не так-то уж просто найти, да и цены поднялись...» — пояснила девушка.

Однако для сотрудников «Рощино» это является обязательным требованием.

«Нам бесплатно предоставляют маски», — рассказала Ирина.

Масочный режим был введен в связи с тем, что в Тюмени выявлен один из первых в России случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом.

В Тюмени 5 февраля приземлился самолет с эвакуированными из Китая россиянами. Их разместили в реабилитационном центре «Градостроитель» под Тюменью. Там они проведут две недели в условиях карантина. Медики не обнаружили у них симптомов коронавируса.