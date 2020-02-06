Бывший жених Фриске Никитин рассказал о последней встрече с ней

Москва, 6 февраля. Танцор Петр Никитин, который около пяти лет встречался с певицей Жанной Фриске, объяснил, почему им пришлось расстаться.

Пара скрывала свои отношения, но однажды Никитин все-таки решил сделать Фриске предложение, однако до свадьбы дело так и не дошло. По признанию Петра, он сам все испортил и разрушил отношения с Жанной. В программе «Основано на реальных событиях» она рассказал, что Фриске предложили роль в кино с постельными сценами.

«Я представил себе: вот ребенок растет, видит, как мама снимается в таких фильмах, в журналах для мужчин. У меня пошел диссонанс», — рассказал Никитин.

Он поставил перед возлюбленной ультиматум: либо карьера, либо он. Жанна, судя по всему, выбрала первый вариант и спустя некоторое время начала встречаться с телеведущим Дмитрием Шепелевым и родила от него сына.

В последний раз Никитин виделся с Фриске в тот момент, когда она уже боролась со страшным онкологическим заболеванием. Он обратил внимание, что артистка немного поправилась и изменила прическу.

«Я не увидел никакого отблеска болезни. Она разговаривала, улыбалась, мы сидели кушали, Платон танцевал под музыку. Дима (Шепелев. — Прим. ФАН) тоже был дома», — поделился Петр Никитин.

Он выразил сожаление по поводу того, что все-таки отпустил Жанну Фриске. Петр уверен, что стал бы замечательным отцом и мужем.