Минобороны РФ опубликовало кадры первого полета ракетоносца Ту-160М

Казань, 6 февраля. Модернизированный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160М совершил свой первый полет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало видеоролик, на кадрах которого запечатлен полет стратегического ракетоносца Ту-160М. Полет прошел в штатном режиме. В ходе полета были протестированы обновленные системы и оборудование самолета. Продолжительность полета составила 34 минуты.

«В результате проведенной на Казанском авиазаводе модернизации стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 принципиально увеличилась общая эффективность авиационного комплекса», — говорится в сообщении.

Первый полет глубоко модернизированного Ту-160М выполнил летчик-испытатель Анри Наскидянц. В ведомстве также добавили, что в 2021 году модернизированные Ту-160М начнут поступать в войска.

Стоит отметить, что Ту-160 является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом с крылом изменяемой стреловидности. Кроме того, Ту-160 признан самым тяжелым боевым самолетом в мире, который обладает наибольшей взлетной массой среди существующих бомбардировщиков. Также Ту-160 является самым скоростным стратегическим бомбардировщиком. За свою неожиданную для таких внушительных габаритов грациозность и запоминающийся внешний вид он получил прозвище «Белый лебедь».