В Москве стали чаще выявлять рак на ранней стадии

В Москве выросла доля пациентов, у которых врачи выявили онкологические заболевания на первой и второй стадии. К такому выводу пришли специалисты организационно-методического отдела по онкологии Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы (НИИОЗММ ДЗМ). Они изучили данные Московского городского Канцер-регистра с 2010 по 2019 год.

Именно ранняя диагностика является основным фактором успешного лечения, отмечают столичные врачи.

«Мы видим в этом заслугу работы школ по повышению онконастороженности для врачей амбулаторного звена, которые появились в последние несколько лет, — сказал Федеральному агентству новостей главный внештатный специалист-онколог ДЗМ Игорь Хатьков. — Так, при малейших симптомах врачи могут оперативно направить пациента на специализированные обследование и анализы. Кроме того, у нас введены скрининговые программы. С помощью низкодозной компьютерной томографии мы выявляем рак легкого на ранних стадиях. Маммография — выявляет рак молочной железы. Все вместе эти проекты и привели к успеху».

Правительство Москвы и Департамент здравоохранения столицы уделяют серьезное внимание развитию онкологической службы города, подчеркнул Игорь Хатьков. В числе приоритетов — создание амбулаторно-стационарных комплексов и развитие проекта по централизации оказания помощи онкобольным.

«Этот проект поможет сконцентрировать все необходимые ресурсы, а объединение стационаров с амбулаторными комплексами обеспечит преемственность на всех этапах лечения. Вместе эти меры позволят сократить время от постановки диагноза до начала лечения и улучшат качество наблюдения за пациентами», — считает Игорь Хатьков.

По словам главного онколога, в будущем реформа затронет и патоморфологическую службу города, что позволит проводить комплекс исследований для адресного подбора лекарственной терапии и значительно сократят время выдачи пациентам онкозаключений.