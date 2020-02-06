Бывший юрист ФБК рассказал, как работает схема Навального по травле в соцсетях

Москва, 6 февраля. Бывший юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) Виталий Серуканов рассказал, как работает схема по травле в соцсетях скандального блогера Алексея Навального.

«Во внутренний чат ФБК идет ссылка, типа «ребята, шарьте». На летучке задается тон. То есть это целая система работает: сначала пишут средние сотрудники ФБК, потом это подхватывает сетка ботов, и они начинают травить уже массово. Но изначально указание идет от вождя», — сообщил он в эфире стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу», организованного телеканалом RT.

Соведущей Серуканова на стриме стала россиянка Мария Бутина, которой довелось провести несколько тяжелейших месяцев в американской тюрьме. Ранее в эфире «Вести ФМ» девушка описала, как ее атаковали боты в Twitter после слов о том, что правительство США фальсифицирует факты о Второй мировой войне, приписывая себе ключевую роль в победе и не упоминая заслуги СССР на некоторых выставках, посвященных данной теме.

«Стоило мне это опубликовать, как через шесть часов появился пост на английском языке, где все подробно расписано, что все это ложь. И потом на меня напало огромное количество то ли ботов, то ли людей», — пожаловалась Бутина.

Издание Nation News проверило, правдива ли описанная Виталием Серукановым схема. За основу был взят пост главного редактора RT Маргариты Симоньян, с которой ФБК давно находится в конфронтации. Симоньян разместила публикацию о 10 миллиардах просмотров на YouTube, под которой появился негативный комментарий журналиста Дмитрия Навоши. «Главные лица ФБК» репостнули комментарий журналиста примерно в одно и тоже время.

Напомним, в прошлом году в Марьино была обнаружена «ферма ботов» Навального. Ее работники помогали скандальному блогеру накручивать комментарии на YouTube. Кроме того, «марьинские тролли» обрушили рейтинг московского ресторана «Армения», владельцы которого подали иск о возмещении ущерба против соратников Навального, организовавших незаконный митинг 27 июля прошлого года.