Скабеева высмеяла драку депутатов «цивилизованной» Украины

Киев, 6 февраля. Украинские депутаты устроили в здании Верховной рады драку во время рассмотрения вопроса о рынке земли.

Конфликт разгорелся между парламентариями фракции «Слуга народа» и оппозиционной «Батькивщины», когда на заседании рассматривался скандальный законопроект о рынке земли.

Во время заседания лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко зашла в президиум и заняла место спикера парламента Дмитрия Разумкова, ее сторонники попытались проследовать за ней. Но им решили помешать депутаты от «Слуги народа», из-за чего началась драка.

Спустя некоторое время в стенах Рады вновь завязалась потасовка. Ряд оппозиционных депутатов попытались прорваться в президиум, где находится первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, однако их остановили парламентарии от фракции монобольшинства. Депутаты потолкались, а затем успокоились.

Кресло Разумкова заблокировали Тимошенко и другие женщины-депутаты от ее партии, указал «Взгляд.ру».

Российская журналистка Ольга Скабеева высмеяла драку в украинском парламенте.

«Цивилизованная европейская страна проводит очередное голосование в парламенте», — написала она в своем Telegram-канале.

Сейчас обстановка в Раде нормализировалась, и украинский парламент приступил к рассмотрению законопроекта о рынке земли.

Законопроект, который должны рассмотреть украинские депутаты, предполагает отмену с 1 октября запрета на продажу сельскохозяйственных земель. Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет.