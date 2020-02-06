Поклонская «пожалела» украинского политолога Ковтуна после эфира Соловьева

Москва, 6 февраля. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что украинского политолога Вячеслава Ковтуна не любят ни в Киеве, ни в Москве. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте после эфира политического ток-шоу Владимира Соловьева «Вечер» на телевизионном канале «Россия 1».

«Я посмотрела в его пустые глаза. Стало очень жаль человека, который просто выполняет роль грелки для Тузика: все рвут его на части, а он терпит», — написала парламентарий.

Она обратила внимание на то, что Ковтуна не стоит воспринимать как представителя Украины, поскольку он «представляет только свое «несчастье», передает «URA.RU».

Ранее телеведущий Владимир Соловьев «обрушился» на киевского эксперта Ковтуна в эфире своей авторской передачи. Украинец оказался в неловкой ситуации, рассказав о своей поездке в Сочи. Во время шоу между журналистом и политологом возникла дискуссия, касающаяся поставок российского голубого топлива на Украину. В споре украинский политолог сообщил, что бывал в Сочи.

«Ты как посмел ехать в Сочи, тратить в стране «агрессора» деньги? Ты-то, патриот, должен был уехать в Вену», — поинтересовался с иронией Соловьев.

В ответ Ковтун указал на то, что хотел посмотреть на президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Соловьев удивился такому ответу и спросил, почему тот решил, что такая встреча состоится.