Коллапс медицины оставил украинцев один на один с коронавирусом

На фоне мировой информационной бури вокруг вспышки коронавируса многие жители Украины, насмотревшись новостей, в панике закупаются медицинскими масками и готовятся к эпидемии. Тем временем украинские медики и инфекционисты активно обсуждают возможность попадания вируса в страну. По их мнению, государство не готово к полноценной борьбе с возможной эпидемией хотя бы потому, что система его инфекционных больниц полностью развалена. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Как сообщили в украинском Минздраве, по состоянию на 5 февраля в стране не подтвердилось 11 подозрений на коронавирус. Еще двое пациентов находятся на диагностике, результаты станут известны в ближайшее время. Ранее, 1 февраля, в аэропорту «Борисполь» к медикам обратились два пассажира по поводу подозрения на заболевание. По результатам их медицинского осмотра и консультаций врачи не обнаружили инфекцию и поставили диагноз ОРВИ.

Кроме того, 5 февраля на Украину доставили специальные тест-системы для диагностики коронавируса. По словам главы департамента общественного здоровья Минздрава Андрея Скипальского, их будет достаточно для 25–30 проверок. В МОЗ подтвердили договоренность со Всемирной организацией здравоохранения о дополнительных поставках тест-систем в ближайшее время, что увеличит их количество в 2-3 раза.

По данным украинского Минздрава, полученные тест-системы разработаны в Германии и позволят осуществлять лабораторную диагностику коронавируса. Она будет проводиться «только в случаях, отвечающих клиническому определению болезни, которое указано в рекомендациях ВОЗ». Напомним, на данный момент в мире зарегистрировано 28 344 случая заражения вирусом 2019-nCoV, 565 больных умерли, 1300 человек благополучно излечились от инфекции.

До получения экспресс-тестов от ВОЗ на Украине боролись с попаданием в страну коронавируса как умели. Например, в аэропорту «Борисполь» и на Центральном железнодорожном вокзале Киева медики проводили выборочный скрининг пассажиров из Китая. Проще говоря, этническим китайцам и всем, кто был внешне на них похож, измеряли температуру при помощи инфракрасных термометров. По словам известного киевского врача-инфекциониста Евгении Менжулиной, опасный вирус легко может попасть на Украину, поскольку реальных защитных мер на границах государства практически не установлено.

«Меры предосторожности, предпринятые в аэропорту «Борисполь», — это, конечно, не профилактика вируса, но все же лучше, чем не делать ничего. Все-таки хоть какой-то контроль проводится, — говорит она. — Желательно более тщательно соблюдать меры предосторожности, особенно если есть информация, что люди приедут из стран, где бушует коронавирус. С другой стороны, по моей информации, в нашем главном аэропорту очень много стыковочных рейсов. Поэтому нередко бывает, что во время стыковки в одной пассажирской зоне смешиваются украинцы, люди, прибывшие транзитом из КНР, и жители других государств. При пересадке в залах ожидания и магазинах duty free вполне возможен контакт между ними. В таком случае вероятность «завоза» вируса на Украину весьма высока».

Киевский медик назвала два способа, как именно в стране определяют наличие или отсутствие коронавируса в организме.

«Во-первых, у нас делают гематологический анализ и полученные образцы отправляют в ведущие лаборатории Европы. Во-вторых, на Украину поступили экспресс-тесты на новый вирус, но реальных случаев проверки с их помощью пока не было, — заявила Менжулина. — В любом случае экспресс-диагностика — это лишь вероятная диагностика. Она позволяет оценить риски на первичном этапе, изолировать пациента с подозрением на особо опасную инфекцию. Но окончательно поставить диагноз такой метод, увы, не позволяет. Реальная, достоверная диагностика — это когда проводится анализ крови уже по итогам первичного анализа. Это может быть ПЦР или какие-то другие методы, и это уже достоверная информация, которая окончательно ставит точку в постановке диагноза».

Рассуждая о том, сможет ли украинская медицина в случае попадания коронавируса оперативно отреагировать на угрозу, специалист честно признает, что «частично да, а частично — нет».

«К сожалению, далеко не все больницы на Украине оборудованы специальными изолирующими костюмами. Более того, не все клиники и медучреждения вообще имеют инфекционные отделения. Во многих больницах в регионах такие отделения закрыты или находятся в плачевном состоянии. Там практически нет лекарств даже от известных инфекций, пациенты и их родственники вынуждены покупать препараты за свой счет. Это результат многолетней политики государства, направленной на то, что инфекционные отделения… не нужны обществу».

По словам Менжулиной, получается, что знаниями о новом вирусе на Украине обладают, понимают, что делать, но медицинские мощности могут подвести.

«Это чисто организационный вопрос, которым наши власти пренебрегали годами. Поэтому сейчас, всего за неделю-другую, невозможно восстановить ту эффективную систему борьбы с инфекциями, которая создавалась на Украине десятилетиями во времена СССР, а потом десятилетиями же разрушалась. То есть страна полноценно не готова бороться с коронавирусом. Если он, не дай бог, все же попадет на нашу территорию и начнет распространяться, то без внешней помощи — со стороны Евросоюза или ВОЗ — не обойтись. Иначе нас может ждать реальная эпидемия».

Комментируя прогнозы китайских ученых, что эпидемия сойдет на нет уже к началу марта, киевский инфекционист сообщила: это невозможно спрогнозировать.