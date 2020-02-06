Милонов предложил сократить число депутатов Госдумы до 100

Санкт-Петербург, 6 февраля. Член президиума Высшего совета политической партии Социальной защиты Виктор Перов, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», предложил наполовину сократить состав Государственной думы, где сегодня заседает 450 депутатов.

«Люди устали от депутатов. Надо оставить 250 человек», — отметил он.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в шутку предложил пойти еще дальше и оставить в нижней палате парламента всего 100 народных избранников.

«Давайте 100», — заявил он.

Участники пресс-конференции также обсудили подготовку поправок в Конституцию РФ. По словам главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, работа по подготовке поправок в конституцию продолжается и остается открытой. Ожидается, что 11 февраля разрабатываемые изменения в основной закон страны будут рассмотрены Госдумой во втором чтении.

Сопредседатель Ассоциации студенческих спортклубов РФ Евгений Раскин в свою очередь отметил, что предложенная патриархом Кириллом поправка о боге пока не рассматривалась.

«Вопрос о боге даже не обсуждается в рабочей группе», — отметил он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» в Петербурге.

Напомним, что в январе президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором инициировал ряд социальных и административных реформ, которые требуют внесения поправок в Конституцию РФ. Для обсуждения и подготовки поправок была создана специальная рабочая группа. Предполагается, что подготовленные ею предложения сперва будут вынесены на утверждение в парламент, а затем — на всероссийское голосование. И только после этого поправки подпишет президент.

Среди предлагаемых поправок оказалась инициатива патриарха Кирилла, который предложил прописать в Конституции РФ преамбулу с упоминанием бога. Глава Русской православной церкви обратил внимание на то, что упоминание высших сил уже есть в российском гимне — «Хранимая богом родная земля». Предстоятель РПЦ призвал представителей остальных конфессий поддержать его инициативу.