Путин подписал закон о создании должности зампреда Совета безопасности РФ

Москва, 6 февраля. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о создании поста заместителя председателя Совета безопасности России. Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал данный документ.

Возглавлять Совбез будет по-прежнему президент России.

«В состав Совета безопасности входят председатель Совета безопасности РФ <…>; заместитель председателя Совета безопасности РФ <…>; секретарь Совета безопасности РФ <…>; постоянные члены Совета безопасности и члены Совета безопасности», — отмечается в документе.

Согласно закону, зампред Совбеза является постоянным его членом, назначается освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, его полномочия также определяются главой государства.

Закон уже вступил в силу.

Напомним, во время ежегодного послания президента Федеральному посланию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. После этого Путин предложил экс-главе кабмина занять пост заместителя председателя Совета Безопасности.