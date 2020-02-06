Роскосмос опубликовал видео приземления вернувшихся с МКС космонавтов

Москва, 6 февраля. «Союз МС-13» успешно приземлился в Казахстане с тремя космонавтами на борту. Соответствующие кадры опубликовал Роскосмос.

На видео запечатлен момент приземления космонавтов — россиянина Александра Скворцова, астронавта ESA Луки Пармитано и астронавтки NASA Кристины Кук. К месту посадки им привезли казахстанские яблоки. Об этом ранее попросили сами космонавты.

В подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) сообщили, что спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-13» совершил посадку в казахстанской степи в 147 километрах юго-восточнее города Жезказгана. Об успешной посадке написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

«Посадка штатно. Спускаемый аппарат #СоюзМС13 с экипажем (командир — герой России Скворцов Александр Александрович) благополучно вернулся на Землю. На борту порядок, самочувствие экипажа удовлетворительное», — сообщил Рогозин.

НАСА в прямом эфире транслировало посадку «Союза МС-13». На кадрах было видно, что к встречающим экипаж космического аппарата присоединились пастухи на лошадях.