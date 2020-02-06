Коммунистов США заставят ответить за бездействие во время импичмента Трампа

Санкт-Петербург, 6 февраля. Компартия США должна ответить за свое бездействие во время импичмента президента США Дональда Трампа, заявил лидер петербургского отделения «Коммунистов России» Сергей Малинкович.

«Наша партия направит им письмо. Что ж они! В Мексике скоро будет встреча левых сил, и мы при всех им зададим этот вопрос, куда вы вообще смотрите, что ж вы спите! Если бы наш второй секретарь партии Сергей Рахманов был на их месте, Белый дом был бы уже оцеплен солдатами и матросами. Американские коммунисты просто нас очень сильно всех подвели», — посетовал он в комментарии Федеральному агентству новостей.

Напомним, Палата представителей объявила импичмент Трампу, обвинив его в в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса, однако Сенат оправдал его. После этого Трамп опубликовал в своем Twitter шуточный коллаж, намекнув, что будет оставаться на этом посту вечно. После провала импичмента шансы на успех переизбраться у него действительно увеличились. К тому же демократы успели провалили первые предварительные выборы в Айове.