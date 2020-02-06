Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Москва, 6 февраля. Президент России Владимир Путин проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча лидеров России и Белоруссии состоится 7 февраля в Сочи. Главы государств обсудят двустороннее сотрудничество Москвы и Минска с учетом интеграционных процессов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил предстоящую встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Собственно этому предшествовали непрекращающиеся контакты на рабочем уровне, они продолжаются», — пояснил Песков.

В свою очередь Лукашенко назвал предстоящую встречу «моментом истины». По его словам, Белоруссия хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. Он также добавил, что Минск хочет «честных, чистых, прозрачных отношений» с Москвой.