Эрдоган загнал армию Турции в «котел», пытаясь спасти террористов «Ан-Нусры»* в Идлибе

Передовые части Сирийской арабской армии завершили окружение города Серакиб в ходе наступления на северо-западе Сирии. В «котле», который образовался в провинции Идлиб, оказались не только террористы «Джебхат ан-Нусры1», но и турки. О том, как армия Турции оказалась в окружении вместе с радикальными джихадистами, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Бросок «Тигров»

За минувшую ночь и утро части 25-й дивизии специального назначения САА (бывшие «Силы Тигра») освободили населенные пункты Афис и Сальхие, замкнув окружение Серакиба. Часть боевиков успела бежать из окружения, но в «котлн» оказались турецкие наблюдательные пункты близ населенных пунктов Тернаба и Мардих и развязок Вади Хаджи-Халил и Вади аль-Укейб. «Тигры» смогли выйти на западную окраину города, отрезав перемычку между автотрассами М4 и М5.

Ранее Турция, пытаясь блокировать стремительное наступление САА и не допустить освобождения стратегической трассы М5 Хама – Алеппо, окружила Серакиб с четырех сторон «наблюдательными пунктами» — укреплениями, которые боевики обороняли вместе с турками. В результате при ударе сирийской артиллерии по боевикам погибли несколько турецких военнослужащих, а армия Турции нанесла ответные удары по сирийским позициям.

Video of Turkish response in #Syria to their soldiers being killed.



The exchange occurred near the Syrian flashpoint town of Saraqeb.



Turkey killed 30 to 35 regime troops after attack on Turkish troops in Idlib - Turkish President Erdoganpic.twitter.com/WhzYHXSzGF — Sara Firth (@Sara__Firth) February 3, 2020

Новый фронт в Идлибе

Пытаясь сохранить свои позиции и спасти от разгрома подконтрольные бандформирования, армия Турции спешно создала новый наблюдательный пункт к северу от Серакиба, на военном аэродроме близ Тафтаназа. В районы к северу и северо-западу от серакибского котла продолжает идти турецкая военная техника. САА наносит удары по боевикам в этом районе, одновременно продвигаясь на других фронтах.

Turkish Armed Forces deploy more howitzers and APCs to #Turkey's observation posts near #Syria's Idlib pic.twitter.com/yAH8wFCXPA — EHA News (@eha_news) February 6, 2020

Сейчас правительственные силы находятся примерно в 8 км от столицы провинции – города Идлиб, и 6 км от нового наблюдательного пункта армии Турции.

САА продолжает наносить удары по террористам на севере Идлибской зоны деэскалации, выполняя важнейшую задачу Дамаска: прекратить обстрелы жилых районов западного Алеппо, в результате которых погибли десятки мирных жителей. Боевики «Сирийской национальной армии» предприняли несколько попыток оттянуть на себя силы САА, однако сирийские части продолжили наступление и освободили населенные пункты Хан-Туман, Халаса и Аль-Халаджия. На этом участке фронта САА осталось около 1,5 км до автодороги М5.

Дистанция между передовыми позициями САА на М5 составляет около 30.

Эрдоган пытается спасти террористов «Ан-Нусры»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул ультиматум Дамаску, потребовав, чтобы САА отвела силы от турецких постов в Идлибе. Выступая перед депутатами своей «Партии справедливости и развития», он вновь пригрозил «самостоятельно» оттеснить сирийские войска, если наблюдательные пункты в Идлибе не будут деблокированы в ближайшее время.

Тем временем в Турции крепнет недовольство действиями Эрдогана: лидеры турецких оппозиционных партий обвинили президента в неспособности выполнить обязательства по Идлибу, принятые Турцией еще в сентябре 2018 года.

«Мы говорили, что ответственность, которую на себя взяла Турция – невыполнима. Невозможно забрать танки и артиллерию у террористов. Почему ты согласился очистить трассу М5? Пусть они [Россия] занимаются этим», — заявил глава Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

Напомним, прикрываясь неспособностью Турции принять новый поток беженцев с территории Идлиба, Эрдоган последовательно оказывал поддержку врагам официального Дамаска – террористическим коалициями «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» (так называемой «умеренной оппозиции») и джихадистам «Хайят Тахрир аш-Шам», подконтрольным запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусре».

Запад вновь пытается парализовать САА

Страны Запада независимо от Турции пытаются парализовать наступление в Идлибе и не допустить разгрома террористов «Джебхат ан-Нусры», используя для этого Совет безопасности ООН. Источник ТАСС сообщил, что США, Франция и Великобритания вновь запросили экстренное заседание Совбеза по вопросу Идлиба с участием спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Прикрываясь гуманитарными вопросами и беженцами, которых «Ан-Нусры» использовала в качестве живого щита, страны Запада стремятся не допустить падения террористического анклава в Идлибе. При этом всем членам Совбеза ООН прекрасно известно, что неподконтрольный Дамаску Идлиб остается «террористическим оазисом» в Сирии.

«Провинция Идлиб, расположенная на северо-западе САР, остается под контролем группировок, связанных с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ), а кроме того, стала убежищем для беглых террористов из группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещена в РФ) и их сторонников… В Идлибе доминирует крупная коалиция «Хайят Тахрир аш-Шам», тесно связанная с «Аль-Каидой». — указано в 25-м докладе Совбеза ООН по ИГИЛ и «Аль-Каиде» от 20 января.

Несмотря на известные факты, на Западе стремятся любыми средствами предотвратить разгром террористов.

Россия – ключ к Идлибу

Турция продолжает рассчитывать на сотрудничество с Россией по Сирии. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу допустил, что в ближайшее время может состояться встреча Эрдогана и президента РФ Владимира Путина. Вслед за Эрдоганом глава турецкой дипломатии подчеркнул, что «у Турции нет проблем с Россией».

«Зачем нам столкновения с Россией? Кто устраивает нападения? Дамаск. Кто преследует наши наблюдательные пункты? Дамаск. Наше терпение не безгранично», — заявил Чавушоглу.

Между тем в Кремле подтвердили – обмен мнениями между президентами говорит о том, что Москву и Анкару в Идлибе беспокоят разные стороны проблемы. Турцию беспокоится лишь о собственной проблеме с потоком беженцев, в то время как Москву беспокоит концентрация крайне агрессивных террористических группировок, связанных с «Аль-Каидой».

Разгром террористов в Идлибе стал бы решением проблемы с беженцами, обезопасив наиболее густонаселенный регион в Идлибе.

Оппозиция восстает против Эрдогана из-за Идлиба

«Идлибский котел» и гибель военнослужащих турецкой армии в результате ударов САА стали серьезным ударом по позициям Эрдогана на родине, считает военный эксперт, глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«Глава оппозиции обвинил Эрдогана в том, что его сирийская политика принесла огромный ущерб Турции — экономический, социальный, демографический, политический, — отметил Рожин в своем Telegram (@colonel_cassad). — Это шевеление не столь безобидно, как могло бы показаться: на последних выборах правящая партия изрядно просела и потеряла большинство в ряде крупных городов, включая Стамбул, где руководит теперь оппозиционный мэр».

Турецкая оппозиция стремится перехватить сирийскую повестку и выдвинула для Идлиба программу из пяти пунктов. Помимо требований гарантировать безопасность турецких солдат необходимыми военными и дипломатическими мерами, оппозиция требует принципиального пересмотра политики Анкары в Сирии.

«Правительство должно отказаться от своей политики, основанной на смене режима в Сирии. Оно должно отказаться от всего сотрудничества с группами, которые угрожают территориальной целостности Сирии. Турция должна сотрудничать с Россией и ООН, чтобы разместить беженцев в безопасной зоне, которая будет создана на сирийских территориях, — приводит Рожин выдержи из заявления главной оппозиционной партии Турции. Идлиб — это проблема безопасности Турции, но не следует забывать, что это сирийские земли. Необходимо активизировать усилия по разоружению террористических групп и принять меры против тех, кто не складывает оружие».

1 Организация запрещена на территории РФ.