Сирийская армия взяла под контроль бывший турецкий наблюдательный пункт в Идлибе

Дамаск, 7 февраля. Сирийская правительственная армия взяла под контроль участок турецкого наблюдательного пункта, расположенного в деревне Маар-Хаттат на международной дороге между городами Маарет-ан-Нуман и Хан-Шейхун. Военные Анкары были вынуждены покинуть эту территорию. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Известно, что турецкие силы вывезли с территории пункта все транспортные средства, оружие и снаряжение, которые использовали для атак на сирийской территории.

В ходе обыска пункта сирийская армия обнаружила хорошо укрепленный туннель, спрятанный под землей.

Напомним, что два дня назад порядка восьми турецких солдат были убиты в результате обстрела сирийской правительственной армии в окрестностях города Серакиб. По информации Минобороны РФ, турецкие войска двинулись в район деэскалации без координации с российской стороной, таким образом попав в зону военной операции сирийско правительственной армии, которая преследует террористов в этом регионе.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын осудил действия сирийских военных и пообещал призвать всех виновных в гибели турецких солдат к ответу. Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего исцеления пострадавших.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также не стал молчать. По его словам, турецкие ВВС нанесли удары по 40 объектам в Идлибе в ответ на обстрел САА. Однако представители Минобороны России данную информацию опровергают. Как сообщили в ведомстве, их самолеты не пересекали границу с Сирией.

Ранее стало известно, что несколько десятков турецких танков и бронемашин пересекли границу с сирийской республикой и направились на юг провинции Идлиб, чтобы помочь боевикам. Военная колонна пересекла контрольно-пропускной пункт «Кафр-Лусейн» на севере Идлиба. В данном случае можно говорить о 40 единицах военной техники.