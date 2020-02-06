Юрий Антонов объяснил, почему не готов отказаться от пенсии

Недавно звезды российского шоу-бизнеса рассказали о своей пенсии. Известный продюсер Бари Алибасов заявил, что не знает размера своего пенсионного довольствия, а певица Любовь Успенская призналась, что вообще никогда ее не получала. К ним присоединился советский и российский композитор и музыкант Юрий Антонов, который при ответе на соответствующий вопрос корреспондента Федерального агентства новостей рассказал, что получает пенсию и не будет от нее отказываться.

74-летний Юрий Антонов заявил, что ему начисляется пенсия и он ею пользуется. Однако конкретными сведениями размера своей пенсии артист делиться отказался. При этом он объясняет, что даже если он не нуждается в ней, то не готов от нее отказаться.

«Раз по закону положено, то значит, положено. Это основной критерий. Я не отказываюсь», — сообщил музыкант.

По словам звезды эстрады, человек может и после пенсии работать, но это зависит от его личностных качеств.

«Это все зависит от личности человека. Хочет он или нет, это на его усмотрении. Кто может указывать ему на это или советовать?» — добавил собеседник ФАН.

В свою очередь Валентина Теличкина также уверена, что пенсионеры могли бы дальше продолжать заниматься своим любимым делом.

«Если любимым делом не хочешь и не можешь заниматься, то потребность в других вещах сокращается. Я считаю, что нужно жить скромно», — заявила артистка в эксклюзивном интервью ФАН.

Также 75-летняя актриса сообщила, что столичный градоначальник Сергей Собянин недавно увеличил размер пенсии для жителей города.

«Мы счастливы и благодарны ему», — сказала она.

При этом народная артистка РФ призналась, что была бы рада и меньшему размеру своего пенсионного обеспечения.

«Если бы у меня он [размер пенсии] был в три раза меньше, то тоже устраивал. Я пока еще работаю, сын работает, муж получает пенсию, и поэтому мы справляемся», — пояснила собеседница ФАН.

Кроме того, Теличкина объяснила, что сильно не нуждается в пенсии.

«Кто-то говорит, что денег не хватает. Но когда не хватает денег, то нужно включить режим экономии, и это очень помогает. Я не хочу судить обо всех, но всегда кого-то что-то не устраивает. Меня устраивает», — добавила звезда советского кино.

Валентина Теличкина является советской и российской актрисой. В фильмографии артистки более 600 кинокартин. Теличкина имеет звание народной артистки РФ. Всенародную слава приобрела после того, как в 1967 году она снялась в фильме Сергея Герасимова «Журналист».

Юрий Антонов известен российской публике благодаря своим музыкальным талантам, он является автором и композитором многих песен. Антонов был участником музыкального коллектива «Поющие гитары», «Синяя птица», «Аракс» и «Добрые молодцы». Музыканту присвоено звание народного артиса России.