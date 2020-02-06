Джабаров: Санкции США против «Северного потока — 2» в первую очередь бьют по ЕС

Сенатор Владимир Джабаров уверен, что ЕС необходимо жестко ответить США за санкции против «Северного потока — 2».

Ранее глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле сообщил, что введение новых санкций против российского газопровода чревато значительным повышением цен на топливо и большими проблемами для всей Европы.

«В сфере газа это приведет к региональным изменениям. Такой сценарий может очень сильно сказаться на ценах на газ в Европе», — подчеркнул Зеле.

Он также добавил, что новые формы давления со стороны США могут «нарушить надежность снабжения топливом». С главой OMV согласен российский сенатор Владимир Джабаров — в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он сказал, что «американцы давно пытаются вместо российского предложить Европе свой, сжиженный газ».

«Понятно, что он будет стоить на порядок дороже природного, российского, который идет по трубам. Для чего это делают американцы — тоже понятно, они всегда занимались в первую очередь бизнесом, а потом уже политикой. Но для европейцев это повышение не просто повышение, это колоссальное торможение всего экономического роста европейских государств — дорожает продукция, снижается покупательская способность населения, прекращается рост производства товаров и т. д.» — утверждает член Совета Федерации.

Для России повышение стоимости голубого топлива тоже не останется без последствий, хоть они не будут иметь такое критическое значение, как для Европы. Повышение стоимости топлива — это тоже путь в никуда, ведь чем дороже газ, тем меньше развиваются другие отрасли российской экономики.

«Ну если деньги идут от сырья, то зачем шевелиться? Мы знаем, что это пагубный путь, потому что мы перестанем развивать экономику и вновь будем рассчитывать только на сырьевые деньги. Завтра цена резко упадет, и мы вернемся к тому, с чем столкнулись в свое время, когда цены на нефть сначала выросли, потом резко упали, и у нас начался кризис. А что касается западных партнеров, то они должны понимать, что если они сейчас не выступят жестко против политики США, которые игнорируют их интересы, они, в общем-то, проигрывают очень сильно. Ведь если вы партнеры, друзья и союзники, то надо учитывать интересы друг друга. А если США игнорируют интересы ЕС и просто на нем зарабатывают, то какие они союзники? Я думаю, что прагматичной Европе это скоро надоест. В частности, уже немцы не раз заявляли о том, что они вопреки всем санкциям будут продолжать сотрудничать в газовой сфере с Россией и будут достраивать «Северный поток — 2», а потом покупать газ. Так что в первую очередь санкции бьют по западной Европе, по ее населению», — заключил Владимир Джабаров.

Напомним, в конце 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций в отношении проекта российского газопровода «Северный поток — 2» и участников его строительства. После этого швейцарская компания Allseas отозвала судно-трубоукладчик, и работы по завершению строительства фактически остановились, а сроки ввода объекта в эксплуатацию сдвинулись на несколько месяцев.

В феврале 2020-го стало известно о возможном введении дополнительных санкций, которые могут затронуть европейских инвесторов, участвующих в проекте, а также тех фирм, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу. Однако точные сроки введения нового давления не называются.