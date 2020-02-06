Политолог Аркатов объяснил накрутками «миллионную» аудиторию канала Навального

Москва, 6 февраля. Продюсер YouTube-канала «Навальный LIVE» Любовь Соболь похвасталась в Twitter графиком, который якобы демонстрирует рост аудитории. По ее словам, в январе число подписчиков увеличилось на 60 тыс. человек, несмотря на новогодние праздники.

Впрочем, политолог Иван Аркатов полагает, что праздновать «победу» еще рано. Он обратил внимание на то, что многие подписчики канала Навального являются людьми, которые просто интересуются внутренней политикой. Их наличие в числе зрителей вовсе не говорит о том, что это сторонники Навального. Об этом свидетельствуют и недавние протесты в Москве. По словам Соболь, число подписчиков превышает миллион человек, однако лишь единицы оказались готовы впрягаться за юриста ФБК, когда ее привлекали к ответственности за незаконные митинги.

«В большинстве случаев эти люди не являются их реальными сторонниками, которые бы в случае чего пошли за них голосовать. Потому что с количеством подписчиков того же самого Навального, показатели по выводу людей в регионах и в Москве у него категорически малы», — пояснил Аркатов Nation News.

Еще одним объяснением невероятной «популярности» канала Навального является банальная «ботогонка» — накручивание числа пользователей и просмотров при помощи ботов. Специалист напомнил, что аналогичную ситуацию можно было наблюдать летом прошлого года, когда, незадолго до выборов в Мосгордуму, Соболь рассказывала о росте числа подписчиков. При этом многие из них оказались фейковыми.