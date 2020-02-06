Выдумка «полуграмотных хуторян» не дает Украине развиваться

На Украине политический истеблишмент не может отступиться от идеологии, от которой питался почти 30 лет. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Закон против русского языка

Верховная рада Украины на заседании в четверг, 6 февраля, отказалась отменить закон «О полном общем среднем образовании», который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках национальных меньшинств, включая русский. Ожидается, что документ будет передан на подпись украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

За отмену документа проголосовали лишь 58 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Сам же закон парламент принял еще в середине января.

После принятия закона парламентарии из фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» зарегистрировали проект постановления об отмене голосования за этот документ, посчитав его противоречащим конституции страны и нарушающим права нацменьшинств.

Закон «О полном среднем образовании» предусматривает три модели изучения украинского языка в школах. Первая модель подразумевается для коренных народов Украины, не проживающих в среде своего языка и не имеющих государства. Прежде всего речь идет о крымских татарах. Для них заложено обучение на языке коренного народа с 1-го до 11-го (12-го) класса наряду с основательным изучением украинского языка.

Историческая общность

Как отметил Андрей Иванов, на Украине политический истеблишмент не может отступиться от идеологии, от которой питался почти 30 лет. Для построения государственности Украина могла выбрать нормальные постулаты — признать очевидное: историческую общность с Россией, роль русского языка для страны, культурное наследие предыдущих поколений.

«Но вместо этого на Украине попытались искусственно создать конструкцию на фундаменте отрицания всего российского. И получилось, что героями объявлены проигравшие пособники нацистов, единственным государственным языком стал тот, на котором говорит меньшинство, а в культуре за образцы взяты периферийные произведения. Это не говоря про всякие мифы о древних украх. Идеология украинской государственности получилась некоей выдумкой полуграмотных хуторян. И именно это не дает Украине нормально развиваться. Самое интересное, что это все понимают», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, это понимают и самые ярые сторонники евроинтеграции, «ведь нельзя с глубоко сельской культурой влиться в проект городской цивилизации». Это осознает и президент Украины Владимир Зеленский, который в быту использует русский язык. Это понимают западные и восточные области.

«Но политики не могут сказать, что 30 лет они топтались в тупике и загоняли свою страну в «третий мир». К тому же страшно менять идеологему. Как-никак, но странные с точки зрения логики постулаты помогали им удерживаться у власти. И вот мы видим, что очевидное решение о русских школах не принимается на Украине. Причем против голосуют те, кто не просто говорит на русском, а для кого говорить на украинском — настоящее мучение и самоизнасилование», — добавил Андрей Иванов.

Политолог вспомнил сериал «Слуга народа», во многом благодаря кинообразу главного героя которого Зеленский избрался президентом. Там все высмеивают необходимость учить украинский язык и споры вокруг языковой проблемы.

«А на практике мы видим, что партия Зеленского с радостью наступает на те же грабли, на которых набили шишки все другие ранее. Нынешнее голосование в Раде крайне символично. Оно показывает, что Украина по-прежнему будет деградировать, политики не дадут стране шанса на развитие», — заключил собеседник ФАН.

Ранее в Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян. Таким образом депутат Юрий Павленко прокомментировал закон о госязыке, согласно которому использование исключительно украинского языка предусматривается практически во всех сферах жизни. Он считает, что норма несет в себе «элемент разъединения» страны.