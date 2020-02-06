Сирия, 6 февраля. Провокации курдских боевиков в Алеппо в зонах контроля турецкой армии. Сирийская армия продвигается к поселку Тафтаназ на юг Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по укреплениям боевиков в юго-западной части Алеппо и прикрывают наступление сирийской армии в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе обменялись ударами с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам».

Армия Турции и союзные силы: на севере Хасаки столкнулись с отрядами «Демократических сил Сирии» и обменялись с ними ракетно-артиллерийскими ударами.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в убийстве местного в Дейр-эз-Зоре и в установке противопехотной мины у позиций проиранского ополчения.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с правительственными силами в Идлибе.

Курдские вооруженные формирования: в лагере беженцев «Аль-Хол» на севере Хасаки провели рейд с обысками и арестовали трех женщин.

Провинция Алеппо

На юго-западе Алеппо ВВС Сирии продолжают наносить точечные удары по опорным пунктам радикалов и складам боеприпасов. Как передает новостное агентство Step News, сирийские вертолеты сбросили бомбы на укрепления джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе деревни Маарет-аль-Артик и в районе Рашидин к западу от города Алеппо.

Курдские боевики из состава «Сил освобождения Африна» взяли на себя ответственность за нападение на позиции протурецких бойцов 4 и 5 февраля в районе города Аль-Баб и деревнь Шара и Мареа. Подконтрольные боевикам медиаресурсы распространили видеозапись диверсий в зонах контроля турецкой армии и отрядов «Джебхат аш-Шамия». Четверо бойцов были убиты, еще несколько получили ранения в ходе завязавшейся перестрелки. Также курдским боевикам удалось уничтожить одну пулеметную установку, как сообщает новостное агентство Afrin Activists.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно информации новостного агентства Furat Post, у поселка Аль-Джалаа на востоке провинции взрыв противопехотной мины убил члена ополчения «Лива аль-Кудс», который проводил патрулирование. В установке мины подозревают террористов из состава «спящих ячеек» «Исламского государства», которые укрываются в пустынных районах провинции. Инцидент произошел в районе города Абу-Кемаль, где базируются члены «Ливы аль-Кудс» и Корпуса Стражей Исламской революции.

В поселке Хшам сирийское военнослужащие провели рейд, прочесав также его окрестности в поисках членов «Исламского государства», которые также могут укрываться среди местных. Кампания по поиску террористов в провинции была начата после того как на побережье реки Евфрат неподалеку от города обнаружили неопознанное тело со следами огнестрельных ранений.

Провинция Идлиб

В районе поселка Тафтаназ отряды сирийской армии открыли огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и вооруженной оппозиции, которые также укрываются у нового наблюдательного пункта турецкой армии, как передает агентство Step News.

Боевики «Сирийской национальной армии» заявили, что им удалось в ходе ракетного обстрел в районе поселка Маар-Шамарин уничтожить оперативный штаб САА и союзных сил, как приводит заявление самих боевиков агентство Aleppo AMC. Официальные СМИ пока не подтверждают данную информацию.

Источник в сети Twitter (@yasiremres) сообщил, что на сирийско-турецкой границе в районе погранперехода «Кафр-Лусин» был замечен военный турецкий конвой. Сутками ранее в Сирию уже был переброшен конвой подкрепления, который насчитывал сотню транспортных средств. Включая тяжелую военную технику.

Провинция Хасака

Члены группировки «Асайиш» (силы внутренней безопасности боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали трех женщин из пятой секции в лагере «Аль-Хол», как сообщает медиаресурс Alk Habour. Как передает источник все три – жены и члены семей террористов «Исламского государства». В связи с учащением вдов и жен ИГИЛ на остальных беженцев, которые находятся в лагере, лагерная охрана проводит рейды с обысками в палатке у беженцев, чтобы выявить наиболее радикально настроенных из них. Наиболее показателен инцидент 3 июля 2019 года, когда одна из жен террористов совершила нападение на члена охраны, ударив его ножом в спину. После серии рейдов, которые провели курды после этого случая, родственницы террористов ограничились только покушениями на других жителей лагеря, в основном беженок туркоманов.

У поселка Тель-Тамр по-прежнему отмечаются столкновения между членами протурецких групп и курдскими радикалами SDF, о чем также сообщает портал Alk Habour. Стороны обменялись ракетно-артиллеристскими ударами у деревень Умм-аль-Каф, Рабия и Тель-Варад.

1 Организация запрещена на территории РФ.