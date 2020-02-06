Милонов предложил внести в конституцию поправки «про котиков»

Санкт-Петербург, 6 февраля. Депутат Госдумы Виталий Милонов в шутку предложил внести в основной закон поправки про «котиков», выступая на пресс-конференции о ходе конституционной реформы, прошедшей в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Таким образом парламентарий отреагировал на инициативу главы Петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича о запрете на осуждение советского прошлого, по мнению которого «это разрушает духовную жизнь в стране».

Представитель коммунистической партии отметил, что реформа позволит сделать конституцию более социальной. В частности, политик считает необходимым сделать доступ к социальным сайтам бесплатным.

Кроме того, он предложил ужесточить запрет двойного гражданства для отдельных должностных лиц.

«Конечно, мы за то, чтобы если ты управленец, у тебя не было ничего за рубежом. Не только двойное гражданство, не должно быть ни имущества, ни родственников, ничего», — подчеркнул Малинкович.

Милонов также поддержал возможные поправки в этом направлении, добавив, что заграничных активов не должно быть в том числе и у муниципальных депутатов.

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что в основном законе никак не представлен институт молодежной политики и отсутствует специализированный государственный орган.

«Поэтому любые подвижки в сфере молодежной политики и образования выглядят как лоскутное одеяло. Безусловно, это должно обсуждаться коллегиально. Этот (Новый орган. — Прим. ФАН) должен формировать направление движения», — считает парламентарий.

Напомним, о целесообразности внести изменения в конституцию заявил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.