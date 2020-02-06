Лукашенко заявил, что Россия «нарушила договоренности» по поставкам нефти в Белоруссию

Минск, 6 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы нарушила договоренности по поставкам нефти Минску. Об этом он рассказал на совещании по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса Белоруссии.

По словам белорусского лидера, Москва обещала поставлять Минску два миллиона тонн нефти ежемесячно, однако в минувшем январе поставила лишь 500 тысяч тонн. Лукашенко сообщил, что Белоруссии слишком часто приходится корректировать планы развития экономики.

«Хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период», — цитирует белорусского лидера «БелТА».

Кроме того, Лукашенко призвал правительство подумать насчет альтернативных поставщиков энергоресурсов. Он подчеркнул, что все нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии долны продолжать работу.

«Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, <…> но и наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам», — подытожил Лукашенко.

Напомним, сроки контрактов между Москвой и Минском на поставку нефти истекли 31 декабря 2019 года. С начала 2020 года ведут переговоры по поводу продления соглашений.

Основные разногласия вызывают тарифы. Минск требует беспошлинных поставок нефти, Москва же настаивает на премии компаниям-поставщикам. Лукашенко ранее заявил, что таким образом Россия якобы пытается «поставить Белоруссию на колени», передает Infox.ru. Также белорусский лидер говорил, что Минск готов приобретать нефть у Москвы по мировым ценам.