Владелец «Спартака» Федун объяснил бессмысленность расширения РПЛ

Москва, 6 февраля. Владелец столичного «Спартака» Леонид Федун заявил о необходимости вводить систему плей-офф в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его мнению, увеличение числа команд в чемпионате не пойдет на пользу российскому футболу.

«Потому что какие расширения? Если ставить цель, чтобы оставить как можно меньше команд, которые вылетают и не ведут спортивной борьбы, это тогда хорошо. А если рассматривать систему, которая нужна российскому футболу для увеличения доходов, то появление еще двух аутсайдеров бессмысленно», — объяснил Федун.

Он обратил внимание на то, что мизерные доходы и даже убытки приносит именно расширение лиги, а наибольшие — формирование системы плей-офф, пишет kp.ru.

Федун также привел в пример чемпионат Голландии, где плей-офф существует.

Ранее стало известно, что с будущего сезона в чемпионате России будут играть 18 клубов вместо 16. Официально решение объявят после исполкома, запланированного на 11 февраля, но гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что оно окончательное.