Тарасова восхитилась Чернышевым, ухаживающим за Заворотнюк

Москва, 6 февраля. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова трогательно поздравила фигуриста Петра Чернышева с днем рождения и восхитилась его трепетным отношением к своей супруге Анастасии Заворотнюк, которая тяжело больна.

72-летняя Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, посвященный знаменитому спортсмену, сопроводив его двумя совместными фотографиями. Она с восхищением отозвалась о работе Чернышева как фигуриста и постановщика.

Более того, тренер призналась, что влюблена в человеческие качества супруга звезды «Моей прекрасной няни».

«Люблю твои человеческие качества. Особенно сейчас, когда ты стремишься отдать всю силу своей любви Насте. Ты отмаливаешь ее, и это потрясающе. Горжусь тобой, люблю тебя. Знаю тебя тысячу лет, и ты становишься лучше, душевнее, сильнее», — написала заслуженный тренер СССР.

Летом прошлого года прессе стало известно, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологией, у звезды диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Долгое время семья артистки хранила молчание о заболевании, и не так давно подтвердила, что Заворотнюк больна, но не назвала диагноз.

Поклонники знаменитости требуют от родных и близких звезды рассказать о состоянии «няни Вики», однако родные продолжают скрывать информацию о ее здоровье.