Сирийская армия продолжает освобождать районы в направлении Серакиба

Дамаск, 7 февраля. Подразделения сирийской правительственной армии, действующие в провинции Идлиб, продолжают расчищать местность по направлению к городу Серакиб. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Так, бойцам САА удалось освободить 17 населенных пунктов юго-восточнее Серакиба, а также Ан-Нейраб к северу от трассы Алеппо – Латакия.

После освобождения населенных пунктов Гобас, Сан и Тарнба сирийская армия начала наращивать свои силы на оси города Серакиб в юго-восточной части Идлиба. В данный момент военнослужащие движутся от Абу-Духура на востоке провинции Идлиб к самому Серакибу, параллельно вступая в ожесточенные бои с террористическими группировками, нанося массированные удары по их позициям.

Известно, что накануне подразделения армии Дамаска разбили банду боевиков на оси Абу-Духур, освободив таким образом деревни Аль-Васита, Аль-Ракм, Балаиса и Тель-Агар. После ликвидации «спящих ячеек» террористов и уничтожения их оружия и боеприпасов армейские подразделения САА сократят расстояние между освобожденными и оккупированными районами.

Напомним, что за последние несколько дней армейские подразделения Сирийской арабской армии продвинулись по оси Серакиба и освободили деревни Танкарати и Кафрдадих в юго-восточной части Идлиба после ожесточенных боев с террористическими организациями.

Сирийская армия была вынуждена прервать режим прекращения огня в провинции после многочисленных провокаций со стороны незаконных вооруженных группировок — боевики то и дело нарушали перемирие и нападали на подразделения сирийской армии, базирующиеся в регионе.

Параллельно зачистке в Идлибе бойцы САА ведут военную операцию в сирийской провинции Алеппо. За последние несколько дней армейские подразделения сирийской правительственной армии освободили несколько районов провинции, в том числе и Аль-Рашидин.

Другая часть сирийской армии продолжает бомбить террористические объекты, расположенные в глубине западной части Алеппо. В частности, обстрел ведется от постов сирийской армии в Хан-Тумане, который был освобожден два дня назад, он постепенно продвигается в сторону Аль-Халидии.