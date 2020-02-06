Клинцевич заявил, что ведущие информагентства Запада контролируются спецслужбами НАТО

Москва, 6 февраля. Вброс о «российских шпионах» в Давосе является элементом информационной войны, направленной против России. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Швейцарские СМИ ранее рассказали, что двое россиян с дипломатическими паспортами, которые прилетели в Давос летом 2019 года, подозревались в шпионаже. Российский сенатор уверен, что подобные заявления являются информационными вбросами, которые организуются в рамках информационной войны Запада против России.

«Конечно, это элемент информационной войны. Эта русофобия развязана коллективным Западом, они всячески пытаются найти какой-то повод, не имеет значения соответствует он действительности или нет, главное, чтобы была проводка в информационном пространстве», — сказал сенатор в разговоре с корреспондентом издания «НьюИнформ».

По его словам, ведущие информационные агентства контролируются спецслужбами НАТО, именно поэтому реализовать такой сценарий достаточно легко. Клинцевич уверен, что подобные заявления и вбросы продолжат звуть и дальше. Он заметил, что информационная война против РФ не отличается наличием доказательной базы, в данном случае главное — это новостной повод.

Россия должна придерживаться своей позиции и спокойно реагировать на подобные выпады, проводя параллельно собственные объективные расследования.