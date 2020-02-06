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Клинцевич заявил, что ведущие информагентства Запада контролируются спецслужбами НАТО

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Клинцевич заявил, что ведущие информагентства Запада контролируются спецслужбами НАТО

Москва, 6 февраля. Вброс о «российских шпионах» в Давосе является элементом информационной войны, направленной против России. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.               

Швейцарские СМИ ранее рассказали, что двое россиян с дипломатическими паспортами, которые прилетели в Давос летом 2019 года, подозревались в шпионаже. Российский сенатор уверен, что подобные заявления являются информационными вбросами, которые организуются в рамках информационной войны Запада против России.                                                                      

«Конечно, это элемент информационной войны. Эта русофобия развязана коллективным Западом, они всячески пытаются найти какой-то повод, не имеет значения соответствует он действительности или нет, главное, чтобы была проводка в информационном пространстве», — сказал сенатор в разговоре с корреспондентом издания «НьюИнформ».                                                                                 

Клинцевич заявил, что ведущие информагентства Запада контролируются спецслужбами НАТО

По его словам, ведущие информационные агентства контролируются спецслужбами НАТО, именно поэтому реализовать такой сценарий достаточно легко. Клинцевич уверен, что подобные заявления и вбросы продолжат звуть и дальше. Он заметил, что информационная война против РФ не отличается наличием доказательной базы, в данном случае главное — это новостной повод.

Россия должна придерживаться своей позиции и спокойно реагировать на подобные выпады, проводя параллельно собственные объективные расследования.

«Наша задача относиться спокойно, проводить расследования на основании имеющихся фактов и давать соответствующий комментарий. Что касается МИД и других структур, они будут давать дозированные пояснения и ответы, других вариантов нет», — резюмировал собеседник издания.                                                

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