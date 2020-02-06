Польские компании откажутся от закупок угля из России

Москва, 6 февраля. Польские государственные компании откажутся от закупок угля в России, об этом рассказал министр государственных активов Польши Яцек Сасин. По его словам, он провел переговоры с руководителями государственных компаний по этому вопросу.

«Они больше не будут доставлять уголь из-за рубежа», — уточнил он.

В эфире радиостанции RMF FM глава ведомства добавил, что речь идет не только о России, но и о других странах, включая, например, США и страны Южной Америки.

Ранее стало известно, что РФ заняла второе место в мире по поставкам нефти и нефтепродуктов в США. За месяц РФ доставила 20,9 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов. Соответствующие данные были приведены Управлением по энергетической информации министерства энергетики США. Согласно ним лидером в октябре прошлого года оказалась Канада, которая поставила в Штаты 136,5 миллиона баррелей.

В июне 2019 года Россией было поставлено 16 миллионов баррелей, в июле 15,2 миллиона, в августе 19 миллионов, в сентябре 14,2 миллиона, а в ноябре 19,2 миллиона.

Напомним, ранее Минэнерго США опубликовало ежегодный прогноз, в котором сообщило, что цена нефти марки Brent может достигнуть 183 доллара за баррель к 2050 году. Предполагается, что это произойдет из-за издержек добычи и низкой доступности ресурса.