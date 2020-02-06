Тренер Солдатовой рассказала о самочувствии гимнастки

Москва, 6 февраля. С российской гимнасткой Александрой Солдатовой, доставленной в больницу, все хорошо, сообщила ее тренер Анна Дьяченко.

Наставник спортсменки опровергла сообщения о попытке 21-летней Солдатовой покончить с собой. По ее словам, у четырехкратной чемпионки мира и трехкратной чемпионки Европы по художественной гимнастике небольшое недомогание.

«Вся ситуация под контролем, небольшое недомогание. С Сашей все хорошо», — сказала Дьяченко в беседе с телеканалом «360».

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что Солдатову экстренно госпитализировали в среду в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ряд СМИ сообщил, что девушка пыталась свести счеты с жизнью. Кроме того, у профессиональной спортсменки диагностировали булимию.

Накануне председатель Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сообщила, что Солдатова не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.