Поклонники восхитились откровенным фото Наташи Королевой в постели

Москва, 6 февраля. Известная российская певица украинского происхождения Наташа Королева выложила эротическую фотографию, на которой она позирует, лежа в постели в белом ромпере.

«Думи мої думи, горе мені з вами!» — отметила артистка.

Откровенное фото вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Большинство подписчиков восхитились красотой и молодостью Королевой.

«Очаровательная зажигалка», «Наташа, ты такая красивая, талантливая и очень мудрая! Желаю тебе от души всего самого лучшего!», «Шикарная! Умница. Красавица, не перестаю вами восхищаться», — пишут интернет-пользователи.

Примечательно, что аналогичные комментарии оставляют и украинские поклонники Королевой.

«Дуже гарна, як і завжди [Очень красивая, как и всегда]», «Чому не летаешь?! Украина, Мариуполь», — говорится под постом.

Отметим, что ранее 45-летняя певица выложила видео, на которой она предстала в образе Мальвины. Поклонники звезды отмечают, что певица заметно постройнела и оригинальный образ ее молодит.

Впрочем, фанаты звезды не всегда оказываются столь благосклонны к ее внешнему виду. Так, например, в мае прошлого года певица подверглась критике за откровенный наряд, в котором она явилась на шоу Ивана Урганта. Поп-звезда предстала перед камерами в полупрозрачном розовом платье выше колен. Некоторые подписчики стали упрекать исполнительницу за «старые ноги» и «некрасивые колени».

Наташа Королева является одной из самых известных певиц российской эстрады девяностых годов. У нее также есть некоторый телевизионный опыт. В 2010 году Королева приняла участие в проекте телеканала «Россия 1», который получил название «Подари себе жизнь». А с 2012 года начала вести собственное кулинарное шоу «Время обедать» на Первом канале. В 2013 году появились слухи о том, что певица решила завершить музыкальную карьеру, однако Королева их опровергла.