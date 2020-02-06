Бойцы ЛНА стали жертвами провокации террористов ПНС в Ливии

Москва, 6 февраля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нарушили перемирие, открыв артиллерийский огонь по транспортному средству Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе Машруа аль-Хадба на юге Триполи.

Боевики ПНС уничтожили автомобиль ЛНА вблизи перекрестка аль-Баль в Триполи. Об этом сообщил террорист ПНС Абдул Малик Мадани на своей странице в Facebook, передает Nation News.

Террористы ПНС не первый раз нарушают режим прекращения огня в Ливии. В свою очередь военнослужащие Ливийской национальной армии безукоризненно соблюдают перемирие, которое вступило в силу 12 января 2020 года.

Данный инцидент свидетельствует о том, что глава так называемого ПНС Файез Саррадж неспособен контролировать свои террористические банды. Кроме того, ситуацию усугубляют сирийские наемники, которых Турция перебросила в Ливию для помощи марионеточному режиму Файеза Сарраджа.

Террористы из Сирии занимаются мародерством и насилием в отношении мирного населения Ливии в оккупированном Триполи и его пригородах. К настоящему моменту сирийские джихадисты являются ключевым фактором дестабилизации ситуации в Сирии. Действия неуправляемых бандформирований ПНС ведут к дальнейшей эскалации насилия в Ливии.

Стоит отметить, что соглашения, принятые по итогам международной конференции по Ливии в Берлине, под которыми также подписалась Турция, обязывают все участников переговоров прилагать усилия для недопущения иностранного вмешательства в ливийский кризис. Кроме того, данные соглашения предполагают соблюдение оружейного эмбарго Совбеза ООН, которое действует с 2011 года. Однако Анкара продолжает активно поддерживать незаконный режим ПНС, снабжая террористов оружием, боеприпасами и военной техникой. Турецкая сторона также пополняет ряды террористов ПНС, перебрасывая в Триполи боевиков из сирийского Идлиба.