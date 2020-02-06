Вена, 6 февраля. Новые рестрикции в отношении проекта «Северный поток — 2», которые на этот раз могут затронуть покупателей газа, ударят по ценам на топливо в Европе. Об этом заявил во время пресс-конференции руководитель австрийской OMV Райнер Зеле.

«Это не вопрос того, выйдем мы из проекта или останемся. Возможные санкции обсуждаются в отношении покупателей газа, мы же финансируем проект», — отметил Зеле.

Глава OMV выразил уверенность в том, что санкции нарушат надежность поставок газа в Европе, при этом он призвал не паниковать раньше времени.

«Пока мы видели санкции только в газетах. Давайте посмотрим, что будет на самом деле», — указал он.

Параллельно Зеле заявил, что «европейские политики должны найти эффективный ответ, а не просто вести диалог с американскими властями».

Напомним, в конце ушедшего года глава вашингтонской администрации Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который также предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». От компаний, участвующих в их строительстве, США потребовали незамедлительно прекратить работу. Российская сторона может своими силами достроить газопровод, подчеркивал президент «Газпрома» Алексей Миллер.