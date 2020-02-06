Правящая Британией 68 лет Елизавета II на пенсию не собирается

— 17 апреля 2000 года королева приняла в Виндзорском замке президента России Владимира Путина.



— Через 2 года исполнилось 50 лет пребывания Елизаветы II на британском престоле. В том же 2002 году умерла сестра королевы принцесса Маргарет и королева-мать Елизавета.



— В июне 2003 года королева устроила торжественный прием в Букингемском дворце в честь президента РФ Владимира Путина и его жены Людмилы.



— 9 сентября 2015 года Елизавета II официально стала самым долгоправящим монархом Великобритании за всю ее историю.



— В апреле 2016 года в Великобритании был торжественно отпразднован 90-летний юбилей Елизаветы II.



— С 21 ноября 2017 года, после отставки президента Зимбабве Роберта Мугабе, является старейшим из действующих глав государств мира.



— В феврале 2017 года в Британии был отмечен Сапфировый юбилей, который ознаменовал 65 лет правления Елизаветы II. Тогда же Королевский монетный двор отчеканил серию монет с профилем королевы. За всю историю своего правления Елизавета II «появлялась» на очень многих монетах и купюрах.



— 2 июня 2018 года исполнилось 65 лет со дня коронации Елизаветы II.

