Правящая Британией 68 лет Елизавета II на пенсию не собирается
В четверг, 6 февраля, исполняется 68 лет со дня восхождения на британский престол Елизаветы II. Царствующая королева считается рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на троне. Некоторые подробности из жизни королевы Великобритании — в материале Федерального агентства новостей.
Детство и юность будущей королевы
Действующая британская королева появилась на свет в 1926 году. При рождении девочка получила в наследство от матери, бабушки и прабабушки тройное имя Елизавета Александра Мария, хотя изначально родители хотели назвать принцессу Викторией. В те далекие годы Елизавете не приходилось рассчитывать на престол, ведь ее отец был младшим сыном короля, а сама принцесса стояла третьей в очереди на корону. Так что ожидание престола могло затянуться на всю жизнь.
Ситуация изменилась после того, как ее дядя, король Эдуард, не дожидаясь официальной коронации, решил отречься от престола ради заключения брака с разведенной простолюдинкой. Поэтому 12 мая 1937 года трон занял отец Елизаветы Георг VI.
После начала Второй мировой войны Елизавета Александра Мария приняла решение отправиться на фронт в качестве медсестры, против чего выступал отец 13-летней девочки. Тем не менее будущая наследница престола завербовалась во вспомогательную женскую военчасть королевских вооруженных сил и получила квалификацию механика водителя медицинского грузовика. К концу войны Елизавета даже получила звание лейтенанта.
Принцесса Элизабет, 2-я подчиненная в ОВД, одетая в комбинезон и стоящая перед L-образным грузовиком. На заднем плане медицинский грузовик.
В конце ноября 1947 года 21-летняя Елизавета вышла замуж за офицера британских ВМС, участника Второй мировой войны, члена греческой и датской королевских семей и праправнука королевы Виктории Филиппа Маунтбеттена. Накануне свадьбы Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Само же бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве. Через год после свадьбы у Елизаветы и Филиппа родился старший сын — принц Чарльз, а через два года дочь — принцесса Анна.
С 1951 года будущая королева начала постепенно заменять своего отца на общественных мероприятиях, так как здоровье Георга VI начало ухудшаться. В начале 1952 года принцесса с супругом отправилась с визитом по странам Содружества, который был прерван смертью короля.
Новый монарх и ее жизнь
Король Георг VI умер 6 февраля 1952 года. В тот же день Елизавета, находившаяся вместе с мужем на отдыхе в Кении, была провозглашена королевой Великобритании. Через два дня она приняла присягу Тайного совета и подписала клятву престолонаследия. Герольдмейстер (должностное лицо, занимающееся толкованием и составлением гербов, родословных и т.д.) официально объявил о вступлении Елизаветы II на престол с балкона Сент-Джеймсского дворца. С последними его словами «Боже, храни королеву!» все флаги Лондона, приспущенные после смерти короля, были вновь подняты в честь новой королевы.
Далее началась сложная работа монарха – официальные встречи, торжественные приемы, церемонии, путешествия по колониям и т.д. Так, в марте 1953 года королева провела встречу в Букингемском дворце с лидером Югославии Иосипом Брозом Тито.
— 24 апреля 1953 года королева пожаловала премьер-министру страны Уинстону Черчиллю членство в рыцарском ордене Подвязки, и он получил титул сэра.
— В ноябре 1953 — мае 1954 годов Елизавета II совершила шестимесячный тур по государствам Содружества, британским колониям и другим странам мира. Посетила Австралию и Новую Зеландию, Фиджи, Тонга, Бермудские острова, Ямайку, Панаму, Кокосовые острова, Цейлон, Йемен, Уганду, Ливию, Мальту и Гибралтар.
— 22 апреля 1956 года Елизавета II встретилась с Первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым и председателем Совета министров СССР Николаем Булганиным.
— 25 декабря 1957 года королева поздравила своих подданных с Рождеством по телевидению (до этого монархи поздравляли подданных по радио).
— 19 февраля 1960 года у Елизаветы II родился второй сын, принц Эндрю.
— 5 июня 1961 года провела встречу с президентом США ДжономКеннеди и его женой Жаклин.
— 15 июля 1961 года королева Великобритании приняла в Букингемском дворце первого космонавта в мире Юрия Гагарина. В честь него был устроен ланч, на котором присутствовали сама королева, ее супруг и дети.
— 10 марта 1964 года родился последний ребенок Елизаветы II принц Эдвард.
— 26 октября 1965 года наградила орденами Британской империи участников «ливерпульской четверки» The Beatles.
— В 1971 году королева приняла в своей резиденции японского императора Хирохито.
— В марте 1976 года Елизавета стала первой главой государства, которая использовала электронную почту.
— В июле того же года она торжественно открыла XXI Олимпийские игры в Монреале.
— В 1977 году Елизавета II отметила 25 лет своего пребывания на британском престоле.
— В 1980 году она прибыла с официальным визитом в Ватикан, где встретилась с Папой Римским Иоанном Павлом II. Это был первый визит британского монарха в Ватикан.
— 29 июля 1981 года состоялась свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. Через год в госпитале Святой Марии принцесса Диана родила первого ребенка — принца Уильяма, ставшего первым наследным принцем, родившимся вне королевского дворца. Еще через два года у них родился второй ребенок — принц Гарри.
— В апреле 1989 года королева приняла в Виндзорском замке Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с женой Раисой.
— 1992 год, по словам самой Елизаветы II стал «ужасным». Принцесса Анна развелась со своим мужем, принцы Чарльз и Эндрю разошлись со своими женами. К тому же Виндзорский замок сильно пострадал от пожара, королеву обязали выплачивать подоходный налог, а общее финансирование двора заметно сократилось.
— В ноябре того же года Елизавета встретилась с президентом России Борисом Ельциным.
— 6 мая 1994 года королева и президент Франции Франсуа Миттеран открыли туннель под Ла-Маншем.
— В октябре того же года королева Великобритании посетила Россию. Во время единственного государственного визита она побывала в Эрмитаже, Петропавловской крепости, Московском Кремле, на Красной площади, в центре по реабилитации детей-инвалидов НИИ протезирования им. Г. Альбрехта, Большом театре, а также открыла мемориальный камень на строительной площадке нового здания британского посольства в Москве.
— В 1999 году Елизавета II заблокировала проект закона о военных действиях на территории Ирака, ссылаясь на акт королевского согласия.
— 17 апреля 2000 года королева приняла в Виндзорском замке президента России Владимира Путина.
— Через 2 года исполнилось 50 лет пребывания Елизаветы II на британском престоле. В том же 2002 году умерла сестра королевы принцесса Маргарет и королева-мать Елизавета.
— В июне 2003 года королева устроила торжественный прием в Букингемском дворце в честь президента РФ Владимира Путина и его жены Людмилы.
— 9 сентября 2015 года Елизавета II официально стала самым долгоправящим монархом Великобритании за всю ее историю.
— В апреле 2016 года в Великобритании был торжественно отпразднован 90-летний юбилей Елизаветы II.
— С 21 ноября 2017 года, после отставки президента Зимбабве Роберта Мугабе, является старейшим из действующих глав государств мира.
— В феврале 2017 года в Британии был отмечен Сапфировый юбилей, который ознаменовал 65 лет правления Елизаветы II. Тогда же Королевский монетный двор отчеканил серию монет с профилем королевы. За всю историю своего правления Елизавета II «появлялась» на очень многих монетах и купюрах.
— 2 июня 2018 года исполнилось 65 лет со дня коронации Елизаветы II.
Сегодня королева Великобритании по-прежнему бодра, она не утратила здорового чувства юмора и скептицизма. А также она воспитывает из герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон настоящую королеву.