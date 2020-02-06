Навальный на «летучках ненависти» в ФБК унижает и оскорбляет сотрудников

Москва, 6 февраля. Скандальный блогер Алексей Навальный проводит в признанном иноагентом «Фонде борьбы с коррупцией» не планерки, а «летучки ненависти». Об этом рассказал бывший юрист ФБК Виталий Серуканов на стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

По его словам, на каждой встрече Навальный указывает своим сотрудникам, с кем сейчас фонд дружит, а с кем — нет. Кроме того, блогер постоянно унижает подчиненных.

Серуканов пояснил, что в ФБК регулярно проводятся летучки, на которых Навальный в образе «вождя народа» подробно рассказывает о том, кого в обозримом будущем нужно будет травить в социальных сетях и так называемых «расследованиях».

«Это технология. В ФБК каждую неделю происходят некие внутренние летучки, их называют «политическими». То есть собираются люди, выходит Навальный и начинает в образе «вождя народа» рассказывать им, что фонд теперь дружит с этим, а вот этот — враг и так далее», — отметил Виталий Серуканов.

Он привел в пример главу Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову. По словам экс-юриста ФБК, Навальный «натурально рассказывает, что это враг, вот сейчас мы будем его травить».

«Такие кейсы были с Памфиловой, просто последними словами ее поливали. Еще с рядом государственных деятелей то же самое было», — заметил Виталий Серуканов.

Серуканов проработал в ФБК пять лет. Он заметил, что там царила атмосфера ненависти и пренебрежения. Кроме того, Навальный и сам поддерживал коллектив в таком состоянии, регулярно унижая и оскорбляя своих подчиненных на планерках. Экс-юрист ФБК уверен, что за все эти годы ситуация там не изменилась, а, скорее наоборот, усугубилась. Из-за эгоистичного, озлобленного и агрессивного характера Навального оппозиционеры испортили отношения даже с тем минимальным числом СМИ, которые относились к ним лояльно.

Ранее выяснилось, что региональные штабы Навального получают денежные средства через теневую некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан «Штаб».