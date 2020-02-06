Политолог Дудчак назвал Запад виновным в создании монстра в Ливии

Москва, 6 февраля. Политолог Александр Дудчак обвинил Запад в создании монстра в Ливии, который бушует в стране. По его мнению, именно западные страны виновны в сложившейся в стране ситуации.

Россия и Китай отклонили проект резолюции по Ливии, предложенный Великобританией по итогам конференции по ливийскому кризису в Берлине. В документе, в частности, есть формулировки, которые не устраивают ряд стран. Например, в определении «наемники» нет значения «террористы», также не перечисляются способы борьбы с террористической угрозой. При этом именно наемники из сирийского Идлиба, которых перенаправляет Турция для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, провоцируют дальнейшую эскалацию конфликта и не способствуют мирным процессам в стране.

Кроме того, британской резолюцией недовольна ЮАР, поскольку Лондон фактически проигнорировал роль Африканского союза в урегулировании ливийского кризиса. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что предложение Лондона не учитывает «нашей обеспокоенности и нашего видения того, как это должно быть».

Дудчак заявил, что западные страны, разрушившие в 2011 году государственность Ливии, не могут признать своей вины, поэтому всяческим образом избегают формулировок, которые смогут бросить тень на их репутацию. По его мнению, Запад «породил монстра, который сейчас бушует в Ливии», и превратил процветающую страну в руины, уничтожив законную власть.

«Никто не хочет нести за это ответственность — в этом нет никаких сюрпризов. Естественно, Запад будет стараться откреститься от своей колоссальной вины в том, что именно западные государства виновны в том, что случилось в Ливии, и что она стала источником проблем глобального масштаба», — сказал эксперт в беседе с NationNews.

Дудчак подчеркнул, что по предложенному Лондоном проекту видно, что Запад вновь пытается манипулировать фактами и определениями, чтобы снять с себя ответственность за хаос в Ливии.

«Преступления, которые совершили в Ливии страны Запада, будут на них пожизненно, однако мы видим, как они умеют переписывать историю», — добавил он.

Турецкая сторона с конца прошлого года переправила в Ливию более шести тысяч боевиков из различных террористических группировок. Многие наемники прибыли в североафриканскую страну из Идлиба, чтобы бороться на стороне ПНС Ливии.