Володин поручил депутатам разобраться с ценами на противовирусные препараты и маски

Москва, 6 февраля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам запросить и проанализировать информацию о фактах завышения аптеками цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты, в том числе маски, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Эта проблема вчера была озвучена президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Есть случаи, когда на фоне сообщений о вспышке коронавирусной инфекции цены на отдельные препараты, на маски завышаются в сто раз», — сказал Володин.

По словам главы государства, реакция должна быть самой серьезной, вплоть до отзыва лицензии у таких аптек, напомнил спикер нижней палаты парламента.

«В связи с этим считаем правильным поручить комитетам Государственной думы по охране здоровья, по контролю и регламенту, по экономической политике проанализировать ситуацию, запросить у депутатов Госдумы информацию о таких фактах по их избирательным округам», — указал Володин.

Председатель Госдумы обратил внимание на необходимость взаимодействия по данному вопросу со Счетной палатой и ФАС.

«Чтобы подобных ситуаций не возникало», — резюмировал Володин.

Напомним, российский лидер Владимир Путин предложил лишать лицензий аптеки, завышающие цены на медицинские маски. Таким образом он отреагировал на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой. По ее словам, в некоторых случаях цена на единицу товара доходит до 70 рублей.

Ранее в беседе с ФАН свою позицию о проблеме озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. По его мнению, необходимо бороться с паническими настроениями в обществе. Парламентарий также выразил уверенность в невозможности возникновения дефицита медицинских масок в России.