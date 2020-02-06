Боярский заявил, что простых россиян нужно оградить от угроз митингующей толпы

Москва, 6 февраля. Действия сотрудников полиции во всем мире направлены на охрану общественного порядка и на снижение урона, наносимого митингующими толпами имуществу и здоровью граждан. Об этом заявил журналистам в четверг депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Понятно, что порядок на улицах необходимо обеспечивать, и те, кто не принимает участия в акциях протеста, не должны стать случайными жертвами толпы, участники которой имеют в своем составе провокаторов», — указал парламентарий.

По его словам, толпа в ходе массовых беспорядков захлестывается адреналином, и агрессия митингующих может быть направлена не только против силовиков, но и на оказавшихся рядом беззащитных граждан, пишет «Слово и Дело».

«Нужно применять адекватные меры для того, чтобы минимизировать вред имуществу и здоровью третьих лиц, наносимый митингующими», — резюмировал Боярский.

Несогласованные акции устроили этим летом в российской столице перед выборами в Московскую городскую думу соратники одиозного блогера Алексея Навального. После того, как их не допустили до выборов в парламент на фоне превышения порога брака в собранных за них подписях, так называемые оппозиционеры решили надавить на избиркомы с помощью незаконных митингов.

Участники акций в Москве бросали в сотрудников полиции камни, булыжники, нападали на силовиков с перцовыми баллончиками. В общей сложности было задержано около 1,7 тысячи провокаторов. Следователи завели уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.