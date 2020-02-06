Историк водки Родионов прокомментировал рейтинг самых пьющих регионов России

Москва, 6 февраля. Эксперты Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список субъектов РФ, которые являются лидерами по потреблению водки. Ведущие позиции в этом не самом престижном рейтинге занимают Сахалинская и Магаданская области, Республика Коми, Чукотский автономный округ и Республика Карелия.

Известный российский эксперт по алкоголю Борис Родионов в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил, что не доверяет подобным классификациям.

«Во-первых, здесь очень тяжело судить, — признался историк водки. — То, что в северных местах люди пьют больше, чем в южных — факт. Допустим, в той же Шотландии пьют намного больше, чем в Италии. Если говорить именно о крепких спиртных напитках. Хотя Шотландия — не самый холодный регион».

Но самое главное — другое, отмечает собеседник ФАН. Такая статистика весьма спорна.

«Наши ребята что хотят, то и «рисуют», — сказал Родионов. — Вот говорят, что в России снизилось потребление алкоголя с 18 литров на человека в год до, кажется, 10. Отчитываются: «Мы в два раза снизили потребление!» Да никогда у нас не было 18 литров на человека в год!».

По словам кандидата технических наук, в России данный показатель уже давно и практически стабильно держится в диапазоне от 10 до 11 литров в среднем на человека в год.

«Для того чтобы что-то изменилось, должно измениться социальное положение людей, — резюмировал Родионов. — Ведь потребление крепких напитков абсолютно точно зависит от социальных причин...».

Ранее авторы рейтинга самых пьющих регионов РФ заявили, что он был сформирован на основе статистики Росалкогольрегулирования, в которой учитывалась только легальная продажа водки.