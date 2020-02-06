Мишустин назвал непосильными предлагаемые Минюстом штрафы для водителей

Москва, 6 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы для водителей, которые Минюст предложил прописать в новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

На заседании правительства глава кабмина напомнил, что штраф за превышение скорости предлагается увеличить до пяти тысяч рублей.

«Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы на столько увеличивать штрафы», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр отметил, что при перепросмотре штрафов и пеней необходимо учитывать платежеспособность населения, передает «ФедералПресс». Также глава кабмина призвал улучшать качество автоматизации и администрирования. По словам Мишустина, кратное увеличение штрафов — это самый простой путь.

Глава российского правительства попросил всех максимально серьезно отнестись к озвученным им аспектам. Он также отметил, что кабмин должен решать проблемы людей, а не заниматься «формализмом».

«Мнение граждан в этом смысле — главный индикатор нашей деятельности», — подытожил Мишустин.

Напомним, ранее Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости. В проекте нового КоАП сумму взыскания за превышение на 20–40 км/ч предлагается повысить с 500 рублей до 3 тысяч, пишет НСН. 5 тысяч рублей — предлагаемый Минюстом штраф за превышение скорости на 60 км/ч и более. В интервью Федеральному агентству новостей автоэксперт Вячеслав Субботин ранее заявил, что считает повышение штрафов бессмысленным.