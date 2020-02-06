Ответственность за незаконные митинги и диалог с обществом могут предотвратить «майданы»

Москва, 6 февраля. Наличие противоречий между обществом и государством — это нормальное явление, к которому нужно относиться спокойно. Однако незаконные акции приводят лишь к радикализации протестного движения, что сулит большие проблемы как для самых протестующих, так и для государства.

Такое мнение в четверг высказал глава центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, комментируя не утихающие с октября протесты в Иране, в ходе которых уже погибли более 400 человек, пишет «ПолитЭксперт».

По словам специалиста, чтобы не доводить ситуацию до точки кипения, необходимо усилить ответственность за несогласованные митинги, которые представляют опасность для обычных граждан. Это позволит направить протест в более цивилизованное русло. В то же самое время нужно постоянно поддерживать диалог с обществом, чтобы решать проблемы в рабочем режиме.

«Да, увеличивать ответственность нужно, должен быть карательный аппарат, но также должны быть переговорные процедуры, которые снимают напряженность между властью и обществом. У нас это эффективно работает», — пояснил Иванов.

Напомним, что поводом для митингов в Иране послужило повышение цен на бензин. Впоследствии протесты приобрели политический характер и оказались направлены против высшего руководителя страны Али Хаменеи.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что, как и в случае с гонконгскими протестами, митинги в Иране не обошлись без иностранного вмешательства. У манифестантов при себе были заранее составленные методички, в которых рассказывалось, как правильно одеваться на уличных акциях и какие орудия использовать против полиции.