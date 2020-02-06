Обвинения Соловьева в симпатиях к фашизму свидетельствуют о двойных стандартах ФБК

Москва, 6 февраля. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал нападки со стороны признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) из-за якобы оправдания фашизма.

По его мнению, так называемые «оппозиционеры» всего лишь пытаются обратить на себя внимания, в очередной раз цепляясь за любой повод, передает корреспондент iReactor.

Ранее юрист ФБК Александр Головач заявил о том, что подал заявление в Следственный комитет, требуя проверить Соловьева и телеканал RT на предмет реабилитации фашизма.

«Парень просто пытается раскрутиться. Лучше даже не обращать внимания, — заявил телеведущий.

Соратники блогера и руководителя ФБК Алексея Навального под оправданием фашизма подразумевают документальный фильм Соловьева о главе Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини.

В картине, снятой еще в 2013 году, журналист попытался дать объективную оценку Муссолини, также подчеркнув серьезную идеологическую разницу между итальянским фашизмом и немецким нацизмом. Именно этот момент стал поводом для нападок со стороны ФБК.

Голословные обвинения в оправдании фашизма начинают играть новыми красками, если вспомнить комплиментарные высказывания сторонников Навального в адрес украинских коллаборационистов, которые воевали на стороне нацистской Германии.

Так, бывший сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, известный злостным уклонением от исполнения воинской обязанности, назвал лидера запрещенной в РФ ОУН1 Степана Бандеру героем Украины.

Неудивительно, что в ФБК умолчали о таких словах своих коллег, ведь применение двойных стандартов давно стало доброй традицией российской «оппозиции».

1 Организация запрещена на территории РФ.